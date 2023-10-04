Український десант висадився в Криму і дав бій окупантам, ГУР розповіло деталі

Про це інформує пресслужба.

"Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам", - йдеться в заяві.

На відео, опублікованому Головним управлінням розвідки, видно, як до узбережжя підходять катери зі спецпризначенцями. Час проведення десантної операції ГУР не повідомляє.

Військові наголошують, що Крим буде українським, або безлюдним.

Андрій Юсов, представник ГУР, заявив Суспільному, що група спецпризначенців, яка здійснила десант на тимчасово окуповану територію Криму, після виконання завдання завдавала втрат і відступила. Він також додав, що українські спецпризначенці також зазнали певних втрат.

"Можемо сказати, що був жорстокий бій: значні втрати особового складу окупантів. На превеликий жаль є також втрати й серед українських бійців спецпризначенців. Але вони неспівмірні із російськими. Операція з деокупації продовжується і безумовно хочеться звернутися до всіх мешканців Криму, що Крим повернеться до України. Чекайте, допомагайте Силам безпеки й оборони звільняти українську окуповану територію від російських загарбників", - наголосив представник української розвідки.

Спецоперації ГУР у Криму

У тимчасово окупованому Криму в ніч на 24 серпня пройшла спільна спецоперація Головного управління розвідки Міноборони за підтримки Військово-Морських сил України. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Під час боєзіткнення наші захисники дали відсіч ворогу. В українському Криму знову замайорів державний стяг.

6 вересня Юсов заявив, що українська спецоперація на території тимчасово окупованого Криму триває. Розвідка не розкриває деталей.