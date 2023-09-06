У ГУР заявили, що спецоперація України в Криму триває

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в інтерв’ю Укрінформу.

“Наразі цей комплекс заходів триває. Деталей ми розкривати не будемо, але всі поставлені цілі (під час висадки українського десанту на мисі Тарханкут у Криму 24 серпня - ред.) були досягнуті. Є знищений особовий склад і військові засоби противника. Під час цієї операції знищили чотири ворожих катери”, – сказав він.

Юсов уточнив, що в під час спецоперації ліквідовано декілька десятків російських військових. Водночас представник ГУР МОУ запевнив, що всі українські військові повернулися додому живі.

“Сам факт висадки українського десанту на Кримському півострові дуже промовистий для України, – надихаючий для українців і наших партнерів, демотивуючий для ворогів”, – підкреслив Юсов.

Він відмовився підтверджувати чи спростовувати інформацію про ймовірну висадку десанту 25 серпня біля населеного пункту Новоозерне в Криму, про що в одному з перехоплень, окупант доповідає своєму командиру.