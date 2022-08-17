Знищили ворожі штаб і БМП: ЗСУ показали відео роботи ССО "Азов"
Сили спеціальних операцій "Азов" оприлюднили відео того, як знищили ворожий штаб окупантів і щонайменше одну БМП
Про це повідомив Стратком ЗСУ у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, Сили спеціальних операцій "Азов" знищили російських штаб та щонайменше одну ворожу БМП.
- Холодноярівці оприлюднили відео того, як знищили російський танк, що рухається на повному ходу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.2
Купівля 39.2Продаж 40.08
-
EUR
Купівля 39.62Продаж 40.73
- Актуальне
- Важливе