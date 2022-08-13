Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Мисливці за танками 93-ї бригади знищують танк окупантів на повному ходу. Чудова робота", наголосили у відомстві.

12 серпня українська аеророзвідка оприлюднила відео того, як знищила російський "град" із боєкомплектами на Херсонщині.

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