ЗСУ показали, як знищили російський танк на повному ходу
Холодноярівці оприлюднили відео того, як знищили російський танк, що рухається на повному ходу
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Мисливці за танками 93-ї бригади знищують танк окупантів на повному ходу. Чудова робота", наголосили у відомстві.
- 12 серпня українська аеророзвідка оприлюднила відео того, як знищила російський "град" із боєкомплектами на Херсонщині.
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