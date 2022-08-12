Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у телеграмі.

"Наші бійці на Херсонщині знищили рашистську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". Та на цьому ми не зупинилися, аеророзвідка помітила активність у зарослях біля "граду", встановили що там окупанти організували склад БК. Що було далі - дивіться на відео", - наголосив він.

11 серпня бійці 22-го ОМБ показали, як знищили російський плавучий бронетранпортер із міномета "Волошка".

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