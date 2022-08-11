Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Стара, але дієва "Волошка" нищить окупантів. Мінометники 22-го окремого мотопіхотнного батальйону знищили МТ-ЛБ окупантів", - ідеться в заяві.

11 серпня українські десантники показали, як знищили зі "скіфа" БМП окупантів на Херсонщині.

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