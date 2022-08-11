Про це повідомили Десантно штурмові війська ЗСУ в телеграмі.

"БМП російських окупантів знищили на південному напрямку воїни батареї протитанкових керованих ракет однієї з бригад Десантно-штурмових військ ЗС України", - наголосили в телеграмі.

Розрахунок переносного протитанкового ракетного комплексу "Скіф" контролював дорогу між населеними пунктами Херсонщини. Коли на моніторі з'явилася російська БМП, ЗСУ знищили її з відстані понад 4 км.

10 серпня український військовий Мирон Дмитрик показав, як бійці 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ знищили російську БМП.

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