Українські десантники показали, як знищили зі "скіфа" БМП окупантів на Херсонщині
На Херсонщині українські десантники знищили російську БМП на відстані понад 4 км з протитанкового ракетного комплексу "Скіф"
Про це повідомили Десантно штурмові війська ЗСУ в телеграмі.
"БМП російських окупантів знищили на південному напрямку воїни батареї протитанкових керованих ракет однієї з бригад Десантно-штурмових військ ЗС України", - наголосили в телеграмі.
Розрахунок переносного протитанкового ракетного комплексу "Скіф" контролював дорогу між населеними пунктами Херсонщини. Коли на моніторі з'явилася російська БМП, ЗСУ знищили її з відстані понад 4 км.
- 10 серпня український військовий Мирон Дмитрик показав, як бійці 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ знищили російську БМП.
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