Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, збивати в повітрі ракети від комплексів С-300 ми не можемо. Ми можемо знищити їх на місці пуску. В ЗСУ знають, що противнику вдалось дещо модернізувати ці ракети щодо їхнього радіуса дії. Збільшення дальність дії з 75 км до 150 км. Безумовно, що ці ракети є терористичною зброєю, яку росіяни застосовують у прифронтових містах”, - пояснив Ігнат

Речник Командування Повітряних сил розповів, що ракети С-300 дешеві у виробництві, тому росіяни їх будуть максимально їх використовувати по українських містах

"Ми чудово знаємо, що росіяни використовують ці ракети по населених пунктах Запорізької, Херсонської та Миколаївської області. Вони будуть їх використовувати в надлишковій кількості, оскільки ці ракети дешеві", - додав він.

6 жовтня російські окупаційні війська завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю: руйнувань зазнали житлові будинки, дві людини загинули, ще 6 постраждали.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb