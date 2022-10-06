Знищувати ракети С-300 ми можемо лише на місці запуску, в повітрі їх збити неможливо, - речник Командування ПС Ігнат
Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ракети С-300, якими росіяни бʼють по цивільних містах, неможливо збити в повітрі
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"На жаль, збивати в повітрі ракети від комплексів С-300 ми не можемо. Ми можемо знищити їх на місці пуску. В ЗСУ знають, що противнику вдалось дещо модернізувати ці ракети щодо їхнього радіуса дії. Збільшення дальність дії з 75 км до 150 км. Безумовно, що ці ракети є терористичною зброєю, яку росіяни застосовують у прифронтових містах”, - пояснив Ігнат
Речник Командування Повітряних сил розповів, що ракети С-300 дешеві у виробництві, тому росіяни їх будуть максимально їх використовувати по українських містах
"Ми чудово знаємо, що росіяни використовують ці ракети по населених пунктах Запорізької, Херсонської та Миколаївської області. Вони будуть їх використовувати в надлишковій кількості, оскільки ці ракети дешеві", - додав він.
- 6 жовтня російські окупаційні війська завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю: руйнувань зазнали житлові будинки, дві людини загинули, ще 6 постраждали.
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