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Знущалися із затриманих: ДБР викрило поліцейських у кількох областях

11 січня, 2022 вiвторок
10:29
Кримінал

В України викрили поліцейських трьох областей, які знущалися із затриманих

Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Зокрема, про підозру повідомили слідчому Гайсинського райуправління поліції у Вінницькій області, який незаконно затримав та побив неповнолітнього хлопця.

У липні 2021 року правоохоронець приїхав до села Ольгопіль для проведення обшуку в межах кримінального провадження щодо незаконної рубки лісу. Місцеві мешканці не побачили відповідної ухвали слідчого судді та не пустили поліцейського до свого помешкання. Неповнолітній родич сім’ї знімав усі слідчі дії на телефон. Пізніше це кваліфікували як "погрозу працівнику правоохоронного органу" та затримали хлопця".

Правоохоронець, який затримував хлопця, знав, що той неповнолітній, тож затримувати його можна було лише за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

Слідчий надягнув на юнака кайданки та зі спільниками поставив хлопця на коліна, побивши хлопця до втрати свідомості.

Потім затриманого доставили до поліцейського відділку, де він перебував близько 17 годин.

За рішенням прокуратури, поліцейського звільнили. Зараз встановлюють особи його спільників.

Підозру за побиття затриманого повідомили й інспектору взводу Управління патрульної поліції в Рівненській області.

За інформацією слідства, 8 травня 2020 року патрульні затримали чоловіка, який перебував напідпитку та порушував громадський порядок на території залізничного вокзалу.

Затриманий відмовився поїхати з поліцейськими на освідування та почав нецензурно висловлюватися на адресу правоохоронців.

Тоді інспектор взводу кілька разів вдарив його ногою, повалив на землю та притис коліном до землі, надавивши поблизу шиї. Поліцейський бив чоловіка головою об асфальт та долонями по обличчю. Після цього він відвіз затриманого до залізничних колій, де зняв кайданки та залишив, не надавши медичної допомоги. Чоловік  отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Суд вісторонив патрульного від роботи.

ДБР завершило досудове розслідування стосовно інспектора патрульної поліції Чернігова, через дії якого громадянин отримав інвалідність.

У січні 2020 року під час чергування правоохоронець разом з колегою на службовому авто переслідували водія скутера, який їхав без реєстраційного номера.

Коли той зменшив швидкість, один з правоохоронців без попередження та вимоги зупинитися підбіг до нього та вдарив кулаком у плече.

Чоловік намагався поїхати, однак поліціянт заскочив на скутер і вже під час руху продовжував бити та душити чоловіка.

Коли водій упав, правоохоронець продовжив його бити, що бачили кілька свідків.

Потерпілого госпіталізували до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою, унаслідок якої він отримав інвалідність.

Правоохоронці запропонували чоловіку оплатити лікування, але не виконали обіцянки. Крім того, його намагалися переконати, що знайшли вже лежачого на узбіччі дороги.

Усіх цих поліцейських підозрюють у перевищенні службових повноважень, що супроводжувались насильством та погрозою застосування насильства, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, а слідчого Гайсинського райуправління - у завідомо незаконному затриманні (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 371 КК України). 

Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення.
 

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