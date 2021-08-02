"Зоря" дізналась потенційного суперника в плей-офф Ліги Європи
У плей-офф кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" зустрінеться з переможцем пари "Рапід" - "Анортосіс"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 2 серпня, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи. У якому вирішувалась і доля луганської "Зорі" - єдиного представника України в цьому турнірі.
У плей-офф кваліфікації Ліги Європи "Зоря" зустрінеться з переможцем пари "Рапід" - "Спарта Прага".
Перші поєдинки раунду плей-офф заплановані на 19 серпня. Натомість матчі-відповіді відбудуться 26 серпня.
Ліга Європи
Кваліфікація. Плей-офф
"Зоря" - "Рапід"/"Анортосіс"
- 2 серпня стало відомо, що у плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар", в разі виграшу над "Генком", зіграє проти переможця пари "Монако" - "Спарта Прага".
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