"Зоря" - "Рапід": де та коли дивитись матч Ліги Європи
У четвер, 26 серпня, "Зоря" зустрінеться з віденським "Рапідом" у повторному матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перша зустріч закінчилась розгромною поразкою луганців 3:0. За "Рапід" голами відзначились Таксіархіс Фунтас, Марко Грюль і Ерджан Кара. "Зоря", на жаль, не забивала.
Матч-відповідь плей-офф кваліфікації відбудеться сьогодні, 26 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі турніру.
Ліга Європи
Раунд плей-офф. Повторний матч
26 серпня
"Зоря" (Україна) - "Рапід" (Австрія)
Запоріжжя, стадіон "Славутич Арена"
Початок - 19:30
Пряма трансляція на УНІАН
- 19 серпня у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" програла віденському "Рапіду".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.87
-
EUR
Купівля 31.17Продаж 31.57
- Актуальне
- Важливе