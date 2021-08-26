"Зоря" - "Рапід": де та коли дивитись матч Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перша зустріч закінчилась розгромною поразкою луганців 3:0. За "Рапід" голами відзначились Таксіархіс Фунтас, Марко Грюль і Ерджан Кара. "Зоря", на жаль, не забивала.



Матч-відповідь плей-офф кваліфікації відбудеться сьогодні, 26 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі турніру.



Ліга Європи



Раунд плей-офф. Повторний матч



26 серпня



"Зоря" (Україна) - "Рапід" (Австрія)



Запоріжжя, стадіон "Славутич Арена"



Початок - 19:30



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