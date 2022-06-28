Про це повідомляє офіційний сайт "Зорі".

Ван Леувен уклав із "Зорею" контракт на три роки та замінив на посаді головного тренера Віктора Скрипника, який очолив полтавську "Ворсклу".

52-річний Патрік ван Леувен з 2006 до 2013 року працював у структурі "Шахтаря", заради якого залишив посаду координатора молодіжних команд нідерландського "Фейєноорда". Після 2013 року фахівець був спортивним директором казахстанського "Кайрату", виконавчим директором ізраїльського "Маккабі" з Тель-Авіву, в якому наприкінці сезону 2019/20 виконував обов’язки головного тренера та здобув титул володаря суперкубка країни.

"Зоря" за підсумками минулого сезону фінішувала четвертою в чемпіонаті України та виступатиме у Лізі конференцій.

10 червня Віктор Скрипник став новим головним тренером полтавської "Ворскли".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb