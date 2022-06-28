"Зоря" знайшла несподівану заміну Скрипнику на посаді головного тренера
Новим головним тренером луганського футбольного клубу "Зоря" став нідерландець Патрік ван Леувен
Про це повідомляє офіційний сайт "Зорі".
Ван Леувен уклав із "Зорею" контракт на три роки та замінив на посаді головного тренера Віктора Скрипника, який очолив полтавську "Ворсклу".
52-річний Патрік ван Леувен з 2006 до 2013 року працював у структурі "Шахтаря", заради якого залишив посаду координатора молодіжних команд нідерландського "Фейєноорда". Після 2013 року фахівець був спортивним директором казахстанського "Кайрату", виконавчим директором ізраїльського "Маккабі" з Тель-Авіву, в якому наприкінці сезону 2019/20 виконував обов’язки головного тренера та здобув титул володаря суперкубка країни.
"Зоря" за підсумками минулого сезону фінішувала четвертою в чемпіонаті України та виступатиме у Лізі конференцій.
- 10 червня Віктор Скрипник став новим головним тренером полтавської "Ворскли".
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