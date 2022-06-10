Іменитий тренер Скрипник очолив "Ворсклу"

Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".

"Представники футбольного клубу "Ворскла" і відомий фахівець з європейським досвідом роботи Віктор Скрипник погодили останні деталі майбутньої трудової угоди", - йдеться у заяві полтавського клубу.

Скрипник повинен приступити до роботи з 1 липня. Подробиці контракту 52-річного українця поки не розкриваються. У "Ворсклі" наголосили, що клуб боротиметься "за найвищі щаблі УПЛ".

З 2019 року Скрипник працював у "Зорі". Під його керівництвом луганський клуб провів 102 матчі.

17 квітня футбольні клуби "Ворскла" та "Полтава" провели благодійний віртуальний матч задля підтримки ЗСУ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb