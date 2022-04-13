ФК "Ворскла" та "Полтава" проведуть віртуальний матч на підтримку ЗСУ

Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".



Футбольні клуби-земляки "Ворскла" та "Полтава" вирішили влаштувати спільну благодійну акцію - віртуальний матч, який відбудеться 17 квітня і розпочнеться о 20:11.



Усі кошти від продажу квитків будуть спрямовані на потреби Збройних сил України. Вартість одного квитка складе 50 грн.



Квиток на благодійний матч можна придбати за посиланням.





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