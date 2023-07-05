"Зоря" знайшла заміну нідерландському тренеру, який пішов до "Шахтаря"
Новим головним тренером луганського футбольного клубу "Зоря" призначено серба Ненада Лалатовича
Про це повідомляє "Зоря" у facebook.
Ненад Лалатович замінив на посаді головного тренера "Зорі" нідерландця Патріка ван Леувена, який привів команду до бронзових медалей чемпіонату України-2022/23 та після завершення сезону очолив "Шахтар".
Що відомо про Ненада Лалатовича
Лалатович у 2003-2005 роках виступав за "Шахтар". Також грав за сербську "Црвену Звезду" та німецький "Вольфсбург".
Тренував "Црвену Звезду" та інші клуби із Сербії - "Борац", "Раднічкі" та "Войводіну", з якою здобув кубок країни. Останнім місцем роботи 45-річного тренера була "Младость".
"Зоря" у наступному сезоні виступить у Лізі Європи, де стартує з раунду плей-офф за вихід до групового раунду.
- 3 липня новим головним тренером донецького "Шахтаря" став Патрік ван Леувен.
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