Про це повідомляє "Зоря" у facebook.

Ненад Лалатович замінив на посаді головного тренера "Зорі" нідерландця Патріка ван Леувена, який привів команду до бронзових медалей чемпіонату України-2022/23 та після завершення сезону очолив "Шахтар".

Що відомо про Ненада Лалатовича

Лалатович у 2003-2005 роках виступав за "Шахтар". Також грав за сербську "Црвену Звезду" та німецький "Вольфсбург".

Тренував "Црвену Звезду" та інші клуби із Сербії - "Борац", "Раднічкі" та "Войводіну", з якою здобув кубок країни. Останнім місцем роботи 45-річного тренера була "Младость".

"Зоря" у наступному сезоні виступить у Лізі Європи, де стартує з раунду плей-офф за вихід до групового раунду.