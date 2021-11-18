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Головна Новини "Зрада воєнно-політичного керівництва": журналістка Яніна Соколова оприлюднила нові документи про "Вагнергейт". Каже, що підкинули під офіс

"Зрада воєнно-політичного керівництва": журналістка Яніна Соколова оприлюднила нові документи про "Вагнергейт". Каже, що підкинули під офіс

18 листопада, 2021 четвер
15:21

Папери з подробицями спецоперації із затримання бойовиків Вагнера оприлюднила журналістка Яніна Соколова

Про це вона написала у Facebook.

Журналістка каже, що документи підкинули на флешці під її робочий офіс кілька днів тому. І вони – справжні. Перед публікацією на них тільки затерли позивні учасників спецоперації з боку України – для їхньої безпеки.

Згідно з документами, операція мала назву "Авеню" й обійшлася українському бюджету у більш ніж 700 тисяч гривень. Бойовиків виманили з Росії під приводом захоплення нафтових родовищ на території Венесуели.
Крім 33 найманців, літак з якими мали під вигаданим приводом посадити в Україні, розвідка вийшла ще на 103 бойовиків, причетних до військових злочинів.

"З вуст перших осіб держави в очі суспільству з екранів ТБ. Плівки вербування. Повна картина зриву. Зрештою визнання Президентом, мол "ну да била, але нас обманув Олександр". Далі торги з журналістами Белінгкет, як на базарі. Коли випускати, може не треба зараз, давайте "після свят". Паралелельно тиск з боку опозиції щодо вагнеру у стінах ВР. Збір ТСК під головуванням провладної Безуглої. Смішні, процензуровані висновки ТСК, мовляв "ніхто нє віноват", від яких соромно навіть самій головуючій Безуглій. Паніка в Офісі Президента. Тиск на ексголову ГУР і учасників спецоперації з боку СБУ. Ніч придумавання версій кого ж зробити цапом відбувайлом аби відвернути увагу від Єрмака", – сказала Соколова.

"На документах ми затерли позивні учасників спецоперації з боку України. Не знаємо хто ці люди. Але зробили це в цілях їхньої подальшої безпеки. Опублікованих нижче документів ви не бачили ніде. Вони публікуються вперше. Наші спецслужби круті. А ще Вагнер – лакмус того, хто саме сидить на Банковій. І чому ми це допустили...", – розповіла про документи Соколова.

  • 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.


 
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