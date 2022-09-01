Зранку Нікополь знову був під обстрілами ворога, - в.о. голови райради Бичков

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Поки всі чекають місію МАГАТЕ на територію ЗАЕС, Нікополь у черговий раз сьогодні вночі, 1 вересня, був під обстрілами. Також я знаю, що такі обстріли відбулися і в Енергодарі, тобто російські провокації як були, так і продовжуються, а сьогоднішня ніч не стала виключенням. Відбувалися жахливі обстріли й вчора вночі, у центрі міста дуже багато понівечених будівель. На жаль, є тяжко поранена людина", - проінформував в.о. голови районної ради.



Дмитро Бичков зазначив, що ситуація залишається складною у Нікопольському районі, обстріли продовжуються і, навіть, зранку триває повітряна тривога і є загроза нових обстрілів.

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