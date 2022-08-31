Російські війська чотири рази за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, поранено жінку
Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, пошкодили у місті Нікополь 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і кілька аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 31 серпня, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Нікопольського району Дніпропетровщини.
"Ніч знову під російським вогнем…Під прицілом ворога був Нікопольський район. Російські окупаційні війська обстріляли його з "градів" та важкої артилерії чотири рази за ніч. Двічі ударили по самому Нікополю... Ворожі снаряди пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і кілька аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс", - пише Резніченко.
Також повідомляється, що під час обстрілів поранили 57-річну жінку, яка знаходиться у лікарні у стані середньої тяжкості.
"У Мирівській громаді минулося без постраждалих. В інших районах на цю хвилину спокійно", - йдеться у повідомленні.
- На Сумщині у вівторок, 30 серпня, від російських обстрілів постраждали Хотіньська, Річківська та Великописарівська громади.
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