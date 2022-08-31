Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За добу, 30 серпня, у Сумській області зафіксовано 133 прильоти. Росіяни обстрілювали території трьох громад області − Хотіньської, Річківської та Великописарівської.

О 10:00 з повітряного простору РФ літак обстріляв околиці Хотінської та Річківської громад. Було випущено 3 ракети. Згодом також було 10 прильотів з міномету (120 мм), 5 прильотів ствольної артилерії та 40 прильотів РСЗВ.

Близько 11:30 обстріл продовжився: 12 прильотів з міномету (120 мм), 10 прильотів зі ствольної артилерії.

З 10:20 вівся мінометний обстріл Великописарівської громади. В результаті на територію прилетіло 10 мін

У Хотінській громаді з 11:03 ворог обстрілював громаду з мінометів - 6 мін. Обстріл продовжився після 13:00 - 10 прильотів. Після 16:00 - 15 мін та близько 20:00 - 12 мін.

"В усіх випадках без постраждалих", - наголосив Живицький.

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