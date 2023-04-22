Зранку ворог двічі обстріляв громаду на Сумщину

Про це у telegram повідомила Сумська ОВА.

"Ситуація на прикордонні станом на 9.00. Зранку росіяни здійснили два обстріли Білопільської громади", - йдеться у повідомленні.

Також за інформацією ОВА, ворог бив по території громади з мінометів, зафіксовано 22 "прильоти". Окрім того, було шість "прильотів" унаслідок обстрілів з артилерії (САУ).

Жертв та поранених унаслідок обстрілів не зафіксовано. Ніч на Сумщині минула без обстрілів.