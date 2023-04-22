Зранку ворог двічі обстріляв громаду на Сумщину
Російська армія вранці у суботу, 22 квітня, двічі обстріляла з мінометів та артилерії Білопільську громаду на Сумщині
Про це у telegram повідомила Сумська ОВА.
"Ситуація на прикордонні станом на 9.00. Зранку росіяни здійснили два обстріли Білопільської громади", - йдеться у повідомленні.
Також за інформацією ОВА, ворог бив по території громади з мінометів, зафіксовано 22 "прильоти". Окрім того, було шість "прильотів" унаслідок обстрілів з артилерії (САУ).
Жертв та поранених унаслідок обстрілів не зафіксовано. Ніч на Сумщині минула без обстрілів.
- У п'ятницю, 21 квітня, російські терористи обстріляли школу у Сумській області.
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