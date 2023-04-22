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Зранку ворог двічі обстріляв громаду на Сумщину

22 квітня, 2023 субота
10:24
Війна з Росією Сумщина

Російська армія вранці у суботу, 22 квітня, двічі обстріляла з мінометів та артилерії Білопільську громаду на Сумщині

Про це у telegram повідомила Сумська ОВА.

"Ситуація на прикордонні станом на 9.00. Зранку росіяни здійснили два обстріли Білопільської громади", - йдеться у повідомленні.

Також за інформацією ОВА, ворог бив по території громади з мінометів, зафіксовано 22 "прильоти". Окрім того, було шість "прильотів" унаслідок обстрілів з артилерії (САУ).

Жертв та поранених унаслідок обстрілів не зафіксовано. Ніч на Сумщині минула без обстрілів.

  • У п'ятницю, 21 квітня, російські терористи обстріляли школу у Сумській області.
Сумщина
Військові новини
ракетний удар
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