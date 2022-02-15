"Зробіть нарешті кроки, здатні зупинити агресора, доведіть, що угода - не просто обман": Кравчук, Кучма та Ющенко звернулися до країн - підписантів Будапештського меморандуму

Про це йдеться у тексті звернення.



"Майже три десятиріччя тому відбулася подія, відлуння якої струшує світ зараз. П'ять ядерних держав зобов'язалися перед Україною поважати її незалежність та територіальну цілісність. Надання гарантій безпеки (а саме ці слова були у назві Будапештського меморандуму, під яким поставили свої підписи супердержави) стало умовою добровільної відмови України від її ракетно-ядерного потенціалу. На той момент він був третім у світі, перевершуючи потенціали Франції, Великої Британії та КНР. Тепер Україна може згадувати урочисті обіцянки "великої четвірки" (ми були вдячні, що до меморандуму приєднався Китай) хіба що як знущання", - йдеться у повідомленні.



Президенти наголошують, що у 2014 році Росія окупувала Крим та частини Донецької та Луганської областей, сьогодні є загроза подальшого російського військового вторгнення, а також існує загроза економічної блокади України. Водночас в одному з пунктів меморандуму зафіксовано, що економічний тиск на Україну неприпустимий.

"Що ж ми чуємо у відповідь на такі дії від тих учасників угоди, на чий захист та на чию рішучість ми мали б розраховувати? Тільки заклики до їхніх громадян та дипломатів тікати з небезпечної України якнайшвидше. Тільки страхітливі попередження про вторгнення як не сьогодні, так завтра, які вже завдали величезної шкоди нашій економіці та сіють паніку серед населення. Тільки суворі попередження агресору, що він заплатить якусь "ціну" (яка, правда, не включатиме "Північний потік - 2" та SWIFT). І це - все?" - зазначається у тексті звернення.

Кравчук, Кучма та Ющенко наголошують, що при укладенні угоди з нашою державою країни не хотіли рівності, а просили підтримки їхньої монополії взамін на захист.

"Ми тоді повірили, хоча у тому ж 94-му році один з підписантів Будапештського меморандуму у приватній розмові сумно попереджав: вас дурять", - йдеться у повідомленні президентів.

У зверненні зазначається, що сьогодні країни - підписанти меморандуму можуть довести свою силу та відповідальність, ставши на захист України під час збройної агресії РФ. І зараз на кону світовий авторитет та майбутнє безпеки усього світу.

"Сьогодні - вирішальний момент, коли ще можна довести, що Будапештський меморандум не був простим обманом. Що сильний може бути чесним та сміливим. Що сила - не лише у можливості погрожувати тим, хто слабший, а й в умінні тримати власне слово. Так доведіть свою справжню силу. Реально, дійсно допоможіть тим, хто вам колись повірив. Зробіть нарешті ті кроки, які здатні зупинити агресора, а не підкріпити його віру у безкарність. Скажіть нарешті ті слова, які змусять його замислитися, а не глузливо посміхатися", - заявляють президенти.