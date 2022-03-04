"Зробите велику послугу своїй країні та всьому світу": сенатор США Ліндсі Грем закликав російських військових убити Путіна
Каже, що виправити ситуацію і зупинити війну можуть тільки росіяни.
Американський сенатор Ліндсі Грем закликає росіян зробити світові велику послугу і вбити Путіна.
Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, передає "Еспресо.TV".
"Єдині люди, які можуть це виправити – це росіяни. Легко сказати, важко зробити. Якщо ви не хочете жити в темряві до кінця свого життя, бути ізольованим від решти світу в жахливій бідності, і жити в темряві, вам потрібно взяти відповідальність на себе", - наголосив політик.
"Чи є в Росії Брут? Чи є в російській армії більш успішний полковник Штауффенберг (офіцер, який готував замах на Гітлера - ред)? Єдиний спосіб це все закінчити, - це прибрати цього хлопця комусь у Росії. Ви б зробили велику послугу своїй країні і всьому світу", - заявив Ліндсі Грем.
- Нагадаємо, напередодні російський банкір Олександр Конанихін, який проживає у США, призначив нагороду в 1 000 000 $ тим, хто затримає президента РФ Володимира Путіна.
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