"Зробите велику послугу своїй країні та всьому світу": сенатор США Ліндсі Грем закликав російських військових убити Путіна

Американський сенатор Ліндсі Грем закликає росіян зробити світові велику послугу і вбити Путіна.

Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, передає "Еспресо.TV".

"Єдині люди, які можуть це виправити – це росіяни. Легко сказати, важко зробити. Якщо ви не хочете жити в темряві до кінця свого життя, бути ізольованим від решти світу в жахливій бідності, і жити в темряві, вам потрібно взяти відповідальність на себе", - наголосив політик.

"Чи є в Росії Брут? Чи є в російській армії більш успішний полковник Штауффенберг (офіцер, який готував замах на Гітлера - ред)? Єдиний спосіб це все закінчити, - це прибрати цього хлопця комусь у Росії. Ви б зробили велику послугу своїй країні і всьому світу", - заявив Ліндсі Грем.



Нагадаємо, напередодні російський банкір Олександр Конанихін, який проживає у США, призначив нагороду в 1 000 000 $ тим, хто затримає президента РФ Володимира Путіна.

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