Російський бізнесмен пообіцяв за голову Путіна $1 млн

Про це він повідомив у Facebook, інформує Еспресо.TV

"Обіцяю заплатити 1 000 000 доларів офіцеру(ам), який, виконуючи свій конституційний обов'язок, заарештує(ють) Путіна, як воєнного злочинця. Путін не російський президент, оскільки прийшов до влади внаслідок спецоперації з підірвання багатоквартирних будинків у Росії, потім порушив Конституцію, ліквідуючи вільні вибори та вбивши своїх опонентів. Як етнічний росіянин і громадянин Росії, я вважаю своїм моральним обов'язком сприяти денацифікації Росії. Продовжу допомогу Україні в її героїчних намаганнях протистояти нападу путінської орди", - йдеться в повідомленні.

Олександр Конанихін – один з перших у Росії приватних банкірів. Був фінансистом Бориса Єльцина та партнером Михайла Ходорковського. У середині 1990-х виїхав у США, де попросив політичного притулку. Після кількох судових процесів та короткотермінового ув'язнення все ж отримав притулок у Америці.

Нагадаємо, російський майор у полоні розповів, що Путін платить за війну в Україні по 60 тис. рублів.

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