Російський бізнесмен пообіцяв за голову Путіна $1 млн
Олександр Конанихін, який проживає у США, призначив нагороду в 1 000 000 $ тим, хто затримає президента РФ Володимира Путіна.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Еспресо.TV
"Обіцяю заплатити 1 000 000 доларів офіцеру(ам), який, виконуючи свій конституційний обов'язок, заарештує(ють) Путіна, як воєнного злочинця. Путін не російський президент, оскільки прийшов до влади внаслідок спецоперації з підірвання багатоквартирних будинків у Росії, потім порушив Конституцію, ліквідуючи вільні вибори та вбивши своїх опонентів. Як етнічний росіянин і громадянин Росії, я вважаю своїм моральним обов'язком сприяти денацифікації Росії. Продовжу допомогу Україні в її героїчних намаганнях протистояти нападу путінської орди", - йдеться в повідомленні.
Олександр Конанихін – один з перших у Росії приватних банкірів. Був фінансистом Бориса Єльцина та партнером Михайла Ходорковського. У середині 1990-х виїхав у США, де попросив політичного притулку. Після кількох судових процесів та короткотермінового ув'язнення все ж отримав притулок у Америці.
- Нагадаємо, російський майор у полоні розповів, що Путін платить за війну в Україні по 60 тис. рублів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 31.15
-
EUR
Купівля 32.7Продаж 34.78
- Актуальне
- Важливе