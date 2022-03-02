"По 60 тис. рублів": російський військовий у полоні розповів, скільки Путін платить за війну в Україні. Відео

Про це повідомляє офіційний Facebook СБУ.



Українці змогли захопити в полон російського військового, який розповів чимало цікавих фактів про окупаційну армію агресора.



Майор переконує, що начебто не знав, куди та для чого їх відправляють. Нещодавно росіянин підписав новий контракт, щоб заробити трохи грошей.



За війну проти України Росія платить 60 тис. рублів у місяць, за сьогоднішнім курсом - $550. Окупант розповів, що відчував страх того, що може не повернутися до сім'ї. Військовий РФ переконує, що він штабний офіцер і не мав наміру вбивати українців.



Окупант також відзначив добре ставлення українців до нього - "не б'ють, не ображають" Росіянин додав, що йому соромно і закликав "колег" не воювати проти України.



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