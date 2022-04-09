ЗСУ 8 квітня уразили три повітряні цілі окупантів, а 7 квітня - новітній російський БПЛА "Оріон"

Про це заявило командування ПС ЗСУ.



"8-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один вертоліт. Крім того, є інформація з операції Об’єднаних сил про збиття ще одного вертольота рашистів", - ідеться в повідомленні.



Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по окупантах.



"7-го квітня - збито новітній ударний БпЛА окупантів - "Оріон"", - зауважило командування Повітряних сил.



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