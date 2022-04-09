ЗСУ 8 квітня уразили три повітряні цілі окупантів, а 7 квітня - новітній російський БПЛА "Оріон"
8 квітня Повітряні сили знищили російські крилату ракету, БПЛА та гелікоптер, а 7 квітня - новітній ударний безпілотник "Оріон"
Про це заявило командування ПС ЗСУ.
"8-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один вертоліт. Крім того, є інформація з операції Об’єднаних сил про збиття ще одного вертольота рашистів", - ідеться в повідомленні.
Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по окупантах.
"7-го квітня - збито новітній ударний БпЛА окупантів - "Оріон"", - зауважило командування Повітряних сил.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе