ЗСУ атакували 5 опорних пунктів росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"
Українська авіація завдала 5 ударів цілях армії РФ. Збройні сили атакували 3 ворожі опорні пункти у Бериславському районі та ще 2 у Херсонському
Про це йдеться у звіті оперативного командування "Південь".
Військові повідомляють, що на двох напрямках в Бериславському районі Херсонщини ворог намагався провести контратаки, щоб відновити втрачене положення. Однак успіху не мав, з втратами відступив.
"Нашою авіацією нанесено 5 ударів по ворогу. Парою літаків штурмової авіації та фронтовими бомбардувальниками атаковано 3 ворожих опорних пункти в Бериславському районі, а пари Мі-8 та Мі-24 відпрацювали 2 ворожих опорних пункти в Херсонському", - йдеться у повідомленні.
Впродовж дня ракетно-артилерійські підрозділи України виконали близько 190 вогневих завдань та знищили:
- 66 росіян;
- 5 танків;
- 2 самохідні гаубиці "Гвоздика";
- протитанковий ракетний комплекс "Фагот",
- 3 одиниці броньованої;
- 9 одиниць автомобільної техніки;
Також знищений командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення нацгвардії рашистів та 2 склади з боєприпасами і безпілотник "Мерлін-ВР" в районі Іванівки.
- Збройні сили України 24 липня 2022 року знищили командний пункт росіян, близько 100 окупантів вбиті або поранені.
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