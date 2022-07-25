ЗСУ атакували 5 опорних пунктів росіян на Херсонщині, - ОК "Південь"

Про це йдеться у звіті оперативного командування "Південь".

Військові повідомляють, що на двох напрямках в Бериславському районі Херсонщини ворог намагався провести контратаки, щоб відновити втрачене положення. Однак успіху не мав, з втратами відступив.

"Нашою авіацією нанесено 5 ударів по ворогу. Парою літаків штурмової авіації та фронтовими бомбардувальниками атаковано 3 ворожих опорних пункти в Бериславському районі, а пари Мі-8 та Мі-24 відпрацювали 2 ворожих опорних пункти в Херсонському", - йдеться у повідомленні.

Впродовж дня ракетно-артилерійські підрозділи України виконали близько 190 вогневих завдань та знищили:

66 росіян;

5 танків;

2 самохідні гаубиці "Гвоздика";

протитанковий ракетний комплекс "Фагот",

3 одиниці броньованої;

9 одиниць автомобільної техніки;

Також знищений командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення нацгвардії рашистів та 2 склади з боєприпасами і безпілотник "Мерлін-ВР" в районі Іванівки.

Збройні сили України 24 липня 2022 року знищили командний пункт росіян, близько 100 окупантів вбиті або поранені.

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