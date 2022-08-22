ЗСУ активно бʼють по тилах і логістиці росіян

Сьогодні, 22 серпня, наші засоби далекобійного ураження продемонстрували снайперські можливості при завдаванні ударів по мостах у Новій Каховці, по Антонівському мосту та по базах і арсеналах окупантів у Донецьку. Повідомляли також про вибухи в окупованому Севастополі.

Зранку 22 серпня в окупованому росіянами Севастополі вибухнув склад боєприпасів. У мережі зʼявилося багато відео, як детонують запаси - на кадрах видно, що займання достатньо велике.

ЗСУ знищили ще один склад боєприпасів поблизу міста Амвросіївка, що на Донеччині - за 60 км від лінії фронту. Окупанти спробували замаскувати боєприпаси у карʼєрі будівельних матеріалів, але це не врятувало від бавовни - склад було повністю знищено.

Знищення складів на Донеччині є дуже важливим, адже Донецьк є ключовим комунікаційним вузлом. Окупанти розуміють, що не можуть наступати, поки наша артилерія завдає ударів по російських складах, командних пунктах та арсеналах.

Окупанти намагаються наступати на Піски, Авдіївку та Марʼїнку, аби посунути наші війська з лінії оборони. Росіяни намагаються досягти цих цілей завдяки артилерії, адже логістичні шляхи дозволяють підживлювати арту. ЗСУ ж цілеспрямовано знищують боєприпаси в зоні Донецька, щоб мінімізувати просування окупантів.

Наступ росіян на Сході та Півдні захлинається

Американський Інститут вивчення війни стверджує, що російські наступальні операції на Сході України, ймовірно, вичерпали обмежений імпульс, який вони набрали наприкінці липня, і, ймовірно, досягають кульмінації. Російські військові продемонстрували постійну неспроможність перетворити невеликі тактичні успіхи в оперативні успіхи, недолік, який, ймовірно, перешкодить Росії досягти значних територіальних успіхів у найближчі місяці, якщо не станеться серйозних змін на полі бою.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук вважає, що наступ росіян на Сході захлинається, але окупанти посилюються безпосередньо з території Російської Федерації.

"Тактичний наступ росіян на Сході захлинається й не має тенденції до розширення. Але окупанти стягують техніку, особовий склад і боєприпаси безпосередньо з території РФ. Удари ЗСУ в тил противника спрямовані на нівелювання наступальних сил росіян", - зазначив Лакійчук.

Військовий експерт додав, що на Півдні ЗСУ інтенсивно нівелюють наступальний потенціал російських загарбників.

"Не зважаючи на спроби контратак з боку російських окупантів на Півдні, ЗСУ проводять операцію з локалізації районів майбутніх бойових дій і нищать припаси й забезпечення ворога. Це схоже, як Збройні сили діють на Сході, проте глибина й частота таких операцій більша", - зауважив Павло Лакійчук.

Нестандартні рішення ЗСУ щодо нової зброї

Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, що українським фахівцям вдалося інтегрувати західне озброєння до радянського МіГ-29.

"Ми в російсько-українській війні достатньо активно пишемо історію. ЗСУ перші знищили ракетний крейсер, вперше з ПТРК знищили гелікоптер у польоті. А тепер нам вдалося інтегрувати західне озброєння до винищувача МіГ-29 у серійному зразку. Наші винищувачі можуть використовувати сучасні американські високошвидкісні протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM", - зазначив Катков.

Військовий експерт додав, що нашим фахівцям вдалося поєднати аналоговий радянський літак і сучасну американську ракету.

"Найбільша складність була в тому, що літак і його озброєння - це комплекс. Особливість AGM-88 HARM полягає в тому, що радіотехнічна станція розвідки, яка встановлюється на літаку, захоплює ціль, дані передаються на ракету й відбувається пуск. Повторення такої схеми означало б повне перероблювання літака, адже радянський МіГ-29 - повністю аналоговий. Натомість наші фахівці знайшли вихід. Певно, змін у бортове радіоелектронне оснащення літака не вносили. Скоріше за все дані щодо цілі закладають в ракету або на землі, або алгоритми ракети обирають найкращу ціль. Тобто літак має доставити ракету до точки пуску, а далі AGM-88 HARM зробить усе сама", - зауважив Олег Катков.

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