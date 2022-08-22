Про це інформує депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"ЗСУ знову завдають ударів по Антонівському мосту! Не довелось довго й чекати: росіяни відремонтували - наші Збройні сили підкоректували. Виснажуємо ворога на Херсонщині", - прокоментував Хлань.

Також у соцмережах повідомляють про вибухи поблизу Антонівському мосту та поширюють фото.

На питання журналістки Медіацентру про вибухи на Антонівському мосту начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України ЗСУ Наталя Гуменюк, відповіла:

"Антонівський міст, як один із напрямків транспортних, також вони намагаються реанімувати. Але усвідомлюючи, що така складна конструкція не може бути залатана просто відерцем бетону, а потребує суттєвого ремонтування і технологічних процесів. Саме тому ми тримаємо під контролем і періодично нагадуємо про свою дистанційну присутність".

Крім того, 21 серпня Збройні сили України завдали удару по Каховському мосту.

"Ми продовжуємо тримати вогневий контроль над транспортними артеріями, зокрема, в окупованій території. Оскільки ми усвідомлюємо, що саме через них ворог намагатиметься підтягувати резерви.

Учора завдавали удари по Каховському напрямку - по Каховському мосту. Звісно, це гідротехнічна споруда складна, тому наша робота там досить обережна, спрямована саме на руйнування планів ворога на цей об'єкт. Ми коригуємо, в тому числі й їх ремонтні роботи. Тобто це удари й по ремонтній техніці, яку вони туди притягують, і по плитах, якими намагаються латати ті дірки", - доповіла Гуменюк.

12 серпня Збройні сили України влучили в четвертий і останній міст в Херсонській області, який противник використовував для перекидання техніки на правобережну частину.

13 серпня українські військові вивели з ладу міст дамби у Новій Каховці.

У ніч проти 14 серпня Збройні сили України завдали чергового удару по Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні.

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