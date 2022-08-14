Про це речниця оперативного командування "Південь" заявила у етері національного телемарафону.

За її словами, удару було завдано, аби остаточно закріпити статус Антонівського мосту, як непроїзного.

"Ми продовжуємо вогневий контроль над транспортними та логістичними артеріями на тимчасово окупованій території, оскільки маємо чіткий намір допомогти окупантам прийняти правильне рішення та направити їх черговий "жест доброї волі" у потрібному нам напрямку", – сказала Гуменюк.

12 серпня Збройні сили України влучили в четвертий і останній міст в Херсонській області, який противник використовував для перекидання техніки на правобережну частину.

13 серпня українські військові вивели з ладу міст дамби у Новій Каховці.

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