В ЗСУ підтвердили, що завдали нового удару по Антонівському мосту в Херсоні
У ніч проти 14 серпня Збройні сили України завдали чергового удару по Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні
Про це речниця оперативного командування "Південь" заявила у етері національного телемарафону.
За її словами, удару було завдано, аби остаточно закріпити статус Антонівського мосту, як непроїзного.
"Ми продовжуємо вогневий контроль над транспортними та логістичними артеріями на тимчасово окупованій території, оскільки маємо чіткий намір допомогти окупантам прийняти правильне рішення та направити їх черговий "жест доброї волі" у потрібному нам напрямку", – сказала Гуменюк.
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