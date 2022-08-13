Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Відчайдушно протягом дня тричі намагався вести штурмові дії за підтримки танкового вогню в напрямку Андріївки, Широкого та Олександрівки. Успіху не мав. З втратами ретирувався.

Ворожа штурмова авіація та гелікоптерні пари 7 разів атакували наші позиції вздовж лінії зіткнення та вивільнені населені пункти.

Прагнучи руйнувати інфраструктуру Миколаївщини та психологічно тиснути на мешканців Одещини, ворог з літака Су-35, з напрямку Чорного моря, атакував ракетою Х-59 західну частину Миколаївської області. Втрат та руйнувань нема.

У відповідь нашою авіацією нанесено 5 ударів по опорних пунктах та скупченню озброєння та техніки в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.

В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту дамби Нової Каховки із контрольним виключенням використання його за призначенням.

Підтверджені втрати ворога складають 46 рашистів, 15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

Серед 11 кораблів та катерів ворожого флоту, які курсують вздовж узбережжя Крима до новоросійська, на бойовому чергуванні залишаються 2 носії крилатих ракет типу "Калібр" та 1 великий десантний корабель.

Нагадаємо, про те, що ЗСУ розбили останній міст, яким Росія перекидала техніку на Херсонщину повідомляв напередодні депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

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