Про це повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Сьогодні ЗСУ поцілили в останній — четвертий міст, який з’єднував правий та лівий берег. Тобто у росіян більше немає ніякої можливості повноцінно перекидати свою техніку, — написав Хлань. - Звісно, вони будуть намагатись ремонтувати, шукати альтернативу в переправах, але це час, гроші, а потім як тільки підготуються і назбирають техніку і силу — ми знову її знищимо".

Він також додав, що окупанти бояться і готуються до контрнаступу ЗСУ.

"У Херсоні наставили "їжаків", але дерев’яних, що в принципі символізує їхню сутність — все фейки й постановки. Посилили тиск на містян — вночі проводили обшуки й затримували людей".

Хлань додав, що "партизани знову нагадують, що паспорт РФ — це не документ, а фальшивка, яка перетворює на недолюдей, крім того — це причина мобілізувати у ворожу армію на вірну смерть. А ось розвідка застерігає, що за отримання паспорта буде відповідальність, адже це — співпраця з агресором".

12 серпня місцеві ЗМІ повідомили, що в окупованій Горлівці горить завод "Стирол".

ЗСУ знищили базу росіян у Запорізькій області та 3 склади на окупованих територіях.