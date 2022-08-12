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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ знищили базу росіян у Запорізькій області та 3 склади на окупованих територіях

12 серпня, 2022 п'ятниця
22:54
війна з Росією українська артилерія

За добу, 12 травня, українські захисники знищили 1 базу росіян 3 склади з боєкомплектами

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Склади з боєкомплектами були знищені у Макіївці та Горлівці у Донецькій області, а також у Бериславському районі Херсонщини.

У Василівському районі Запорізької області була демілітаризована база.

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Донеччина
окуповані території
Запорізька область
війна на Донбасі ДНР
Вбиті росіяни
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