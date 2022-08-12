ЗСУ знищили базу росіян у Запорізькій області та 3 склади на окупованих територіях
За добу, 12 травня, українські захисники знищили 1 базу росіян 3 склади з боєкомплектами
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Склади з боєкомплектами були знищені у Макіївці та Горлівці у Донецькій області, а також у Бериславському районі Херсонщини.
У Василівському районі Запорізької області була демілітаризована база.
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