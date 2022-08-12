Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Склади з боєкомплектами були знищені у Макіївці та Горлівці у Донецькій області, а також у Бериславському районі Херсонщини.

У Василівському районі Запорізької області була демілітаризована база.

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