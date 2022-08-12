В окупованій Горлівці горить завод "Стирол", - ЗМІ

Про це пишуть місцеві пабліки.

"У Горлівці загоряння на території заводу "Стирол".

Подробиць наразі немає.

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