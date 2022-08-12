Над Миколаївщиною ППО збила ворожу ракету, - Кім
Російську ракету збили у небі над селищем Доманівка Вознесенського району Миколаївської області
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"ППО збила ворожу ракету над Доманівкою", - йдеться у дописі.
Віталій Кім не повідомив деталей.
- Окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю: у місті пожежа, поранено жінку, зруйновано об'єкти інфраструктури.
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