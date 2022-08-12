Над Миколаївщиною ППО збила ворожу ракету, - Кім

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"ППО збила ворожу ракету над Доманівкою", - йдеться у дописі.

Віталій Кім не повідомив деталей.

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