Окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю: у місті пожежа, поранено жінку, зруйновано об'єкти інфраструктури

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Загалом випущено 5 ракет. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа. Наразі відомо про одну поранену жінку. Інформація згодом буде уточнена. Дотримуємось правил повітряної тривоги. Пам’ятаємо щодо нерозголошення інформації", -йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч з 9 на 10 серпня на Запоріжжі росіяни вбили жінку, обстріляли майже 30 будинків.

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