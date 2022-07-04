Росіяни повідомляють про велику пожежу у центрі Донецька

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РИА Новости.

У повідомленні стверджується, що пожежа виникла у результаті обстрілу українськими військами.

Повідомлення про пожежу та відео з'явилися також у низці місцевих пабліків.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb