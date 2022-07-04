Росіяни повідомляють про велику пожежу у центрі Донецька
Горять торгові ряди на ринку в Київському районі Донецька біля залізничного вокзалу
Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РИА Новости.
У повідомленні стверджується, що пожежа виникла у результаті обстрілу українськими військами.
Повідомлення про пожежу та відео з'явилися також у низці місцевих пабліків.
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