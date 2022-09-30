ЗСУ демілітаризували російський штаб у Сєверодонецьку
За день, 30 вересня, ЗСУ завдали російському агресору значних втрат на окупованих територіях
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Від початку доби, 30 вересня, ЗСУ знищили 4 російських склади з боєкомплектами, 1 штаб та 1 база.
Три склади з БК були демілітаризовані у Бериславському районі, а ще один у Каховському районі Херсонської області.
Російський штаб знищили у Сєверодонецьку, а база у Первомайську.
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