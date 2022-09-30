ЗСУ демілітаризували російський штаб у Сєверодонецьку

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Від початку доби, 30 вересня, ЗСУ знищили 4 російських склади з боєкомплектами, 1 штаб та 1 база.

Три склади з БК були демілітаризовані у Бериславському районі, а ще один у Каховському районі Херсонської області.

Російський штаб знищили у Сєверодонецьку, а база у Первомайську.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb