ЗСУ контратакують в районі Бахмута, це може послабити тиск на місто, - британська розвідка
Фахівці розвідки Великої Британії звітували про проведення ЗСУ контратак на Бахмутському напрямку - тиск на місто слабшає, проте загроза оточення росіянами залишається
Про це повідомили у звіті міноборони Великої Британії.
Аналітики відомства заявили, що за останні кілька днів українським силам вдалося провести локальну контратаку ворога на захід від Бахмуту. Імовірно, це послабить тиск на трасу Н32, яка є важливим маршрутом постачання.
"Існує реальна ймовірність того, що наступ російських військ на місто втрачає колишню обмежену динаміку, частково через те, що деякі підрозділи міноборони Росії були перекинуті в інші сектори", - йдеться в повідомленні британського міноборони.
У розвідці відзначили, що бої навколо центру міста тривають і українські сили оборони в регіоні залишаються під загрозою оточення з півдня та півночі.
- У британському міноборони повідомляли, що росіяни намагаються просунутися углиб Бахмуту, проте українські захисники не дають їм цього зробити. У місті тривають інтенсивні бої.
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