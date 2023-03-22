Про це повідомили у звіті міноборони Великої Британії.

Аналітики відомства заявили, що за останні кілька днів українським силам вдалося провести локальну контратаку ворога на захід від Бахмуту. Імовірно, це послабить тиск на трасу Н32, яка є важливим маршрутом постачання.

"Існує реальна ймовірність того, що наступ російських військ на місто втрачає колишню обмежену динаміку, частково через те, що деякі підрозділи міноборони Росії були перекинуті в інші сектори", - йдеться в повідомленні британського міноборони.

У розвідці відзначили, що бої навколо центру міста тривають і українські сили оборони в регіоні залишаються під загрозою оточення з півдня та півночі.