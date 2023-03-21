Окупанти намагаються просунутися до центру Бахмута, але ЗСУ тримають оборону, - Сирський
Росіяни намагаються просунутися углиб Бахмуту, проте Сили оборони не дають їм цього зробити, тривають інтенсивні бої
Про це повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Тelegram.
"Оборона Бахмуту триває. Вздовж всієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ йдуть інтенсивні бойові дії. На Бахмутському напрямку постійно знищується ворожа техніка, жива сила противника та ворожі склади," - написав Сирський.
За словами військового, штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, проте Сили оборони не дають їм цього зробити.
Сирський також повідомив, що артилерія 24-ї бригади ім. Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях ворога. А десантники 80-ї бригади стримують штурми противника, не даючи йому просунутись вперед.
- Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий заявив, що окупанти не здатні оточити Бахмут. Вони здійснюють десятки атак, зазнають величезних втрат, тим часом як ЗСУ знекровлюють ворога і сточують його бойові можливості.
- Експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що ЗСУ знищили під Бахмутом таку кількість росіян, якої б вистачило для повторної наступальної операції на Київ. Це близько 50 тисяч людей та 200 танків.
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