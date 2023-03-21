Про це повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Тelegram.

"Оборона Бахмуту триває. Вздовж всієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ йдуть інтенсивні бойові дії. На Бахмутському напрямку постійно знищується ворожа техніка, жива сила противника та ворожі склади," - написав Сирський.

За словами військового, штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, проте Сили оборони не дають їм цього зробити.

Сирський також повідомив, що артилерія 24-ї бригади ім. Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях ворога. А десантники 80-ї бригади стримують штурми противника, не даючи йому просунутись вперед.