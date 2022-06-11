ЗСУ контролюють третину Сєверодонецька, - мер Стрюк

Про це заявив керівник міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк у коментарі BBC Україна.

"Наразі йдуть запеклі вуличні бої. Вони супроводжуються бомбардуваннями. Третина міста контролюється Збройними силами України: побудовано лінію оборони, і в прилеглих житлових кварталах точаться бої. Проводяться військові операції", - повідомив він.

За словами Стрюка, вулиці на периметрі міста повністю зруйновані.

За його словами, основна проблема - "нас бомбардують, а захищатися нічим", тому Україна потребує артилерії та систем ППО.

Також мер міста прояснив ситуацію із хімзаводом "Азот".

"Територія "Азоту" вже обстріляна і з повітря, і з важкої артилерії. Вчора (10 червня, - ред.) вибухнув цех обробки аміаку, вибухнув склад із відпрацьованими хімікатами, що палає вже добу", - зазначив він.

11 червня російські окупанти продовжують штурмові дії в Сєвєродонецьку.