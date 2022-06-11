ЗСУ контролюють третину Сєверодонецька, - мер Стрюк
Станом на 11 червня під контролем Збройних сил України перебуває третина Сєверодонецька Луганської області
Про це заявив керівник міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк у коментарі BBC Україна.
"Наразі йдуть запеклі вуличні бої. Вони супроводжуються бомбардуваннями. Третина міста контролюється Збройними силами України: побудовано лінію оборони, і в прилеглих житлових кварталах точаться бої. Проводяться військові операції", - повідомив він.
За словами Стрюка, вулиці на периметрі міста повністю зруйновані.
За його словами, основна проблема - "нас бомбардують, а захищатися нічим", тому Україна потребує артилерії та систем ППО.
Також мер міста прояснив ситуацію із хімзаводом "Азот".
"Територія "Азоту" вже обстріляна і з повітря, і з важкої артилерії. Вчора (10 червня, - ред.) вибухнув цех обробки аміаку, вибухнув склад із відпрацьованими хімікатами, що палає вже добу", - зазначив він.
- 11 червня російські окупанти продовжують штурмові дії в Сєвєродонецьку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе