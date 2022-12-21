ЗСУ ліквідували майора російської розвідки, - офіцер Штефан

Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Майор "спиртназу" ГРУ (головного розвідувального управління) Андрій Кузнєцов успішно демобілізований. Не святковий. Слава Нації. Смерть ворогам", - пише Штефан.

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