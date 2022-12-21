ЗСУ ліквідували майора російської розвідки, - офіцер Штефан
Українські захисники ліквідували російського майора розвідки, який воював проти ЗСУ
Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"Майор "спиртназу" ГРУ (головного розвідувального управління) Андрій Кузнєцов успішно демобілізований. Не святковий. Слава Нації. Смерть ворогам", - пише Штефан.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 41.14Продаж 42.2
- Актуальне
- Важливе