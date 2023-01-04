ЗСУ ліквідували російських майора, капітана і двох лейтенантів, - офіцер Штефан
Українські захисники ліквідували ще чотирьох російських терористів, які воювали проти України
Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
ЗСУ успішно демобілізували майора Ніколая Гончарова, капітана Юрія Лаврєнтьєва, старшого лейтенанта Хишикто Данжурова і лейтенанта Олександра Тумакова.
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