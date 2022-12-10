ЗСУ ліквідували вчителя православної гімназії, який воював у ПВК Вагнера
Українські захисники знищили російського терориста-окупанта, який був вчителем православної гімназії, і вступив до ПВК Вагнера
Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"Вчитель православної гімназії (філії ФСБ) читець Олександр Сухоруков почув голос згори і вирішив вступити до ПВК "Дембель" (Вагнера). За традицією успішно демобілізований", - пише Штефан.
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