ЗСУ ліквідували вже 96 тис. окупантів від початку повномасштабної війни, - Генштаб
За добу 13 грудня війська РФ в Україні втратили 740 окупантів, 7 бойових броньованих машин та 4 танки
Про це звітував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 96000 (+740) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2970 (+4) од.
- бойових броньованих машин ‒ 5937 (+7) од.
- артилерійських систем – 1931 (+0) од.
- РСЗВ – 404 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од.
- літаків – 281 (+0) од.
- гелікоптерів – 264 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0)
- крилаті ракети ‒ 592 (+0)
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4562 (+13) од.
- спеціальна техніка ‒ 171 (+1)
Нагадаємо, українські захисники за 13 грудня успішно відбили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях, а також уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу противника.
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