ЗСУ ліквідували вже 96 тис. окупантів від початку повномасштабної війни, - Генштаб

Про це звітував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 96000 (+740) осіб ліквідовано

танків ‒ 2970 (+4) од.

бойових броньованих машин ‒ 5937 (+7) од.

артилерійських систем – 1931 (+0) од.

РСЗВ – 404 (+0) од.

засоби ППО ‒ 211 (+0) од.

літаків – 281 (+0) од.

гелікоптерів – 264 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0)

крилаті ракети ‒ 592 (+0)

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4562 (+13) од.

спеціальна техніка ‒ 171 (+1)

Нагадаємо, українські захисники за 13 грудня успішно відбили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях, а також уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу противника.

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