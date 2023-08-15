ЗСУ мали успіх у напрямку Урожайного, закріплюються на досягнутих рубежах
Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що Сили оборони продовжують наступ, зокрема, на Мелітопольському та Бердянському напрямках
Про це стало відомо з telegram-каналу медійного майданчика Сил оборони, що координується Міноборони України
"У напрямку Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав речник.
Також додається, що Сили оборони наступають південніше міста Бахмут, а також українські війська продовжують стримувати наступ росіян на Куп’янському та Лиманському напрямках.
"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар'їнки, та Красногорівки. Ворог чинить потужний опір. Здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує свої резерви", - додав він.
- Зранку повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до України ворог втратив 254 920 військових. На фронті протягом 14 серпня між Силами оборони України та російським військом відбулося 15 бойових зіткнень.
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