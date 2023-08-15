Про це стало відомо з telegram-каналу медійного майданчика Сил оборони, що координується Міноборони України

"У напрямку Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав речник.

Також додається, що Сили оборони наступають південніше міста Бахмут, а також українські війська продовжують стримувати наступ росіян на Куп’янському та Лиманському напрямках.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар'їнки, та Красногорівки. Ворог чинить потужний опір. Здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує свої резерви", - додав він.