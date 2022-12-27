ЗСУ мають перевагу на Луганщині, невдовзі реалізуємо важливий план, - командир бригади ТрО Федоренко

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У зв'язку з погодними умовами на Луганщині, зараз немає можливості реалізувати загальний задум максимально швидко й оперативно. На деяких ділянках тривають жорсткі бої. У результаті цих боїв ЗСУ вдається знищувати техніку, артилерійські засоби й живу силу ворога. Щоденно триває робота по знищенню противника", - зауважив Федоренко.

За словами командира, на Луганському плацдармі ЗСУ мають перевагу.

"Зараз ініціатива на боці ЗСУ. При накопиченні військової техніки, нам вдасться реалізувати загальний задум і відгризти важливі логістичні центри Луганщини. І це трапиться незабаром, це не питання пів року, це питання місяців, які попереду. Під Кремінною тривають потужні бої. Ворог намагається завдавати удари по наших позиціях артилерійськими засобами, малими групами намацати слабкі місця в обороні ЗСУ. Але отримує по зубах й з втратами відсувається на вихідні рубежі", - додав Федоренко.

Станом на 26 грудня Збройні Сили України ведуть бої з рашистами недалеко від Кремінної. Водночас російське командування вже перемістилося до Рубіжного

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