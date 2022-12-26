Поблизу Кремінної точаться бої, російське командування перемістилося до Рубіжного, - Гайдай
Станом на 26 грудня Збройні Сили України ведуть бої з рашистами недалеко від Кремінної. Водночас російське командування вже перемістилося до Рубіжного
Про це інформує голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Очільник області підтвердив, що на ділянці Кремінна - Сватове залишається важка ситуація.
"Усе одно, перевага на боці Сил оборони України, тобто йде потрохи просування вперед. Проте те, що зараз багато інформації в ЗМІ розповсюджується, про нібито вже або звільнення Кремінної, або те, що зайшли наші війська в саму Кремінну - це не відповідає дійсності", - розповів Гайдай.
Начальник ОВА наголосив, що попри чутки наші Збройні Сили України вже не далеко від Кремінної, там йдуть бойові дії. А російські командири відійшли у військовий тил.
"Військове командування певної ланки, яке знаходилося в Кремінній, воно зараз переміщене в Рубіжне", - додав Гайдай.
- 7 грудня голова Сєверодонецької РА Власенко заявив, що Кремінна - це плацдарм для подальшого звільнення Луганщини. "Кремінна розташована окремо від трикутника Рубіжне - Сєверодонецьк - Лисичанськ. Під час окупації Кремінна була осторонь. Тому, це місто може стати непоганим плацдармом для подальшого звільнення Луганщини".
- 21 грудня Гайдай заявив, що ЗСУ закріпились у Білогорівці та мають успіх від Сватового до Кремінної.
- 24 грудня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що росіяни вивезли окупаційну адміністрацію з міста Сватове.
- Станом на 26 грудня аналітики Deep State пишуть, що в Луганській області в районі Сватове - Кремінна тривають позиційні бої, окупанти перекинули у сектор додаткові сили, зокрема найманців із ПВК Вагнера.
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