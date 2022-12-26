Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Бахмут, Кремінна та інші напрямки на Донбасі, які потребують зараз максимуму сил і концентрації. Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси – а це значні ресурси, – щоб вичавити хоча б якесь просування. І я дякую всім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно, і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, а щоб вибивати окупантів, "мінусувати" їх", - сказав Зеленський.

Президент також відзначив успішні дії бійців трьох штурмових бригад ЗСУ на східному фронті.

"Хочу відзначити сьогодні 10-у окрему гірсько-штурмову бригаду за взяття в полон окупантів на Донеччині. Це дуже важливо. Це дасть нам змогу звільнити більше українців. Також відзначу 80-у і 95-у окремі десантно-штурмові бригади за успішне знищення ворожої сили на Лиманському напрямку. Молодці, хлопці! Що більше окупанти втрачають, то більше часу ми всі виграємо для України", - сказав Зеленський.

7 грудня голова Сєверодонецької РА Роман Власенко назвав Кремінну плацдармом для подальшого звільнення Луганщини.

21 грудня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ закріпились у Білогорівці та мають успіх від Сватового до Кремінної.

24 Гайдай заявив, що росіяни вивезли окупаційну адміністрацію зі Сватового.

26 грудня Гайдай повідомив, що ЗСУ ведуть бої з окупантами під Кремінною, а російське командування перемістилося до окупованого Рубіжного.

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