Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Перебуваю на напрямку Велика Новосілка - Вугледар. Біля Великої Новосілки тривають бої по лінії Приютне - Старомайорське. Це важлива захисна лінія російських окупантів. Наші підрозділи намагаються її прорвати. Намагаються звільнити ці населені пункти, щоб мати можливість далі рухатися на південь", - підкреслив Войтко.

За словами військовослужбовця ЗСУ, біля Вугледара також тривають позиційні бої, контрбатарейна боротьба.

"Поки ЗСУ там не мають значних просувань. Тому що ворог стягнув під Вугледар значні сили, щоб не допустити просування наших підрозділів до Волновахи, яка є важливим транспортним вузлом для них. Але робота ведеться, вороги знищуються й на цьому напрямку, щоб була змога у майбутньому просуватися вперед", - зауважив Войтко.