ЗСУ намагаються прорвати ворожу оборону на лінії Приютне - Старомайорське, щоб рухатися на південь, - військовослужбовець ЗСУ Войтко
Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко зазначив, що біля Великої Новосілки тривають запеклі бої
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Перебуваю на напрямку Велика Новосілка - Вугледар. Біля Великої Новосілки тривають бої по лінії Приютне - Старомайорське. Це важлива захисна лінія російських окупантів. Наші підрозділи намагаються її прорвати. Намагаються звільнити ці населені пункти, щоб мати можливість далі рухатися на південь", - підкреслив Войтко.
За словами військовослужбовця ЗСУ, біля Вугледара також тривають позиційні бої, контрбатарейна боротьба.
"Поки ЗСУ там не мають значних просувань. Тому що ворог стягнув під Вугледар значні сили, щоб не допустити просування наших підрозділів до Волновахи, яка є важливим транспортним вузлом для них. Але робота ведеться, вороги знищуються й на цьому напрямку, щоб була змога у майбутньому просуватися вперед", - зауважив Войтко.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що станом на 24 липня від початку контрнаступу Збройних Сил України на півдні звільнено вже понад 192 км² української території, а на Бахмутському напрямку - 35 км².
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