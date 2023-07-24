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За час наступу Сили оборони звільнили понад 192 км² території на півдні та 35 км² на Бахмутському напрямку

24 липня, 2023 понедiлок
08:40
Війна з Росією ЗСУ

Станом на 24 липня від початку контрнаступу Збройних Сил України на півдні звільнено вже понад 192 км² української території, а на Бахмутському напрямку - 35 км²

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, лише за минулий тиждень на південному напрямку Сили оборони деокупували більше ніж 12 км² української землі. Усього від початку контрнаступу на цьому напрямку звільнено вже понад 192 км² територій.

Українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська.

Крім цього, на Бахмутському напрямку Сили оборони за час наступу звільнили близько 35 км² території. Як розповідає Маляр, за минулий тиждень на цьому напрямку ЗСУ повернули під свій контроль близько 4 км² земель.

Нині ключові бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій. 

4 липня писалося, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів. Того ж дня українські військові досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.  

Згодом глава Чечні Рамзан Кадиров зазначив, що чеченський спецпідрозділ "Ахмат" перекинули на Бахмутський напрямок: кадировці нібито перебували у Кліщіївці.

10 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Бахмут перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони. А Генштаб ЗСУ наголошував: від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 169 км² української землі на Мелітопольському та Бердянському напрямках - площа співмірна з розмірами Одеси. На Бахмутському напрямку Сили оборони повернули 24 км² українських територій.

12 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ влучили по готелю "Дюна" у Бердянську ,про що повідомлялось раніше. Росіяни вантажівками вивозили тіла вбитих військових. Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по ЗРК ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

14 липня Маляр заявила про просування ЗСУ на південному фланзі Бахмутського напрямку.

Однак, 16 липня стало відомо, що ситуація на сході загострилася - ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині.

Президент Володимир Зеленський 21 липня заявив, що контрнаступ ЗСУ просувається повільно тому, що він розпочався пізніше, ніж планувалося. Також представник ГУР МО України Андрій Юсов розповів, що контрнаступ України триває безпосередньо на полі бою, а також в дипломатичній, інформаційно-економічній і багатьох інших сферах.

23 липня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сили оборони відвоювали половину територій, яку Росія окупувала з початку повномасштабного вторгнення.

24 липня у зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що армія РФ і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Зазначається, що протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

Україна
Росія
Міністерство оборони
Мелітополь
російська армія
ЗСУ
Бердянськ
Донеччина
Запорізька область
Бахмут
Ганна Маляр
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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